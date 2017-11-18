احتفالاً بمرور 20عاماً على طرحه..عرض رائعة “تيتانيك” في ديسمبر بتقنية 3D

يعود الفيلم الأكثر شهرة ونجاحا في العالم “تيتانيك” إلى دور العرض، احتفالاً بمرور نحو 20عاماً على عرضه لأول مرة، علماً أن هذا العمل الفني تمكن من تحقيق إيرادات قياسية وصلت إلى 1.84 مليار بعد عرضه في العديد من دول العالم، وتوج هذا الفيلم الرائعة الذي مازال بريقه ساطعاً إلى يومنا هذا لمخرجه الأمريكي جيمس كاميرون بنحو 11 جائزة أوسكار.

بإمكان عشاق ومعجبي فيلم “Titanic” متابعته مجدداً عبر دور العرض خلال الفترة الممتدة ما بين الأول من شهر ديسمبر المقبل وطيلة أسبوع كامل، لكن هذه المرة عن طريق تقنيات 2D و 3D وبالتحديد على مسارح AMC بالولايات المتحدة الأمريكية، احتفاءً بمرور 20عاماً على أول عرض له.

قامت بنشر هذا الخبر صفحة الفيلم الرسمية على موقع “تويتر”، وطرحت فيديو للمخرج الأمريكي جيمس كاميرون يدعو فيه الجمهور لمشاهدة الفيلم على مسارح ” AMC” وأكد المخرج قائلاً: “..عندما شاهدت الفيلم مؤخراً كنت مندهشاً كأنني أشاهده للمرة الأولى.. وأنا متحمس لمشاركته مع الجماهير في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية..”.

يذكر أن فيلم “Titanic” الذي أشاد به النقاد كثيراً ونال إعجاب الجمهور، من بطولة النجم ليوناردو دي كابريو والحسناء كيت وينسلت، عرض لأول مرة بتاريخ 19 من سبتمبر عام 1997، وحقق مداخيل مذهلة وصلت إلى 1.84 مليار دولار عبر العالم، وفاز ب11 جائزة أوسكار عن جدارة واستحقاق.