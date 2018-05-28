تيشيرت هشام ماجد يثير غضب المصريين…. والممثل يرد بحرق التيشيرت

ظهر الفنان هشام ماجد في إعلان لجمعية “رسالة الخيرية” مع مجموعة أخرى من الفنانين، كان الهدف من الاعلان هو حث الجمهور على التبرع لجمعية رسالة مرددين الخدمات التي تقدمها الجمعية مثل رعاية الأيتام، وبناء المنازل وتقديم الخدمات التعليمية.

الى هنا والأمور تسير بصورة طبيعية، لكن ما أثار غضب المصريين هو التيشيرت الذي كان يرتديه هشام ماجد.

فقد ارتدى تيشيرت مكتوب عليه بالخط العريض كلمة “DEATH” باللغة الانجليزية والتي تعني “الموت” باللغة العربية.

انهال رواد التواصل الاجتماعي بموجة عارمة من الانتقادات والسخرية والغضب أيضا، وجهة نظر الجمهور أن هشام ماجد خرج على الناس لكي يمنحهم الأمل بهذا الاعلان الخيري، لكنه ظهر على الجمهور وهو يحمل الموت.

بعد ردود الأفعال الغاضبة اضطر فريق العمل الى حذف الكلمة من على التيشيرت، وبالفعل ظهر هشام ماجد في الاعلان مرتديا نفس التيشيرت بدون وجود للكلمة.

بدوره برر المونتير معتز محمد للواقعة مدعيا أنها تفاصيل تافهة كان لا يجب الاهتمام بها، وأكد محمد أنه لاحظ الكلمة وتحدث مع طاقم العمل بشأنها لكنهم أقنعوه في النهاية بتفاهة الأمر. مؤ

خرا نشر هشام ماجد صورة التيشيرت على حسابه الخاص بموقع انستجرام وكتب معلقا ” حد عايز البلوزة دي قبل ما أحرقها”.