قد تكون أحدهم يوماً ما…تيلور سويفت تدعو معجبيها إلى منزلها لتغني لهم

في لفتة فريدة من نوعها قامت النجمة العالمية تيلور سويفت باختيار مجموعة من معجبيها وقدمت لهم دعوة، حيث استضافتهم في منزلها وغنت لهم أغاني جديدة ما زالت لم تطرحها بعد، وتم تصوير ذلك ونشر الفيديو على موقع “اليوتوب”، ووصف المعجبين الذي استقبلتهم سويفت بالمحظوظين جداً، لكن هذا لا يمنع أن تكرر النجمة الدعوة عدة مرات وتستضيف العديد من المعجبين، وقد تكوني واحدة منهم في يوم ما.

قامت قناة شبكة ABC التليفزيونية الأمريكية بنشر على موقع “اليوتوب”، فيديو للمطربة الأمريكية تيلور سويفت ،حيث كانت منهمكة في الغناء لمجموعة صغيرة من معجبيها داخل منزلها الكائن في جزيرة “رود”.

وكشفت شبكة ABC أن النجمة العالمية تيلور سويفت حرصت على اختيار مجموعات من متابعيها بنفسها، وبعد ذلك استقبلتهم في جلسات موسيقية قيل أنها كانت خاصة جداً، حيث منحتهم فرصة الاطلاع على أغانيها الجديدة قبل طرحها للجمهور، وحرصت سويفت على شرح جميع تفاصيل ومراحل التحضير للأغاني ومصدر إلهامها.

ظهرت المطربة العالمية تيلور سويفت في الفيديو المنشور تعزف على آلة البيانو، وتغني أغنية New Year’s Day، علماً أنها تعد من أحدث ألبوماتها الغنائية التي تحمل Reputation. ووُصفت المجموعة التي استمعت لجديد النجمة في منزلها بالمحظوظة جداً.