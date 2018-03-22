حِيل لتحافظي على ثبات الكحل على عينيك

جمال العيون من أهم أسرار جاذبية المرأة، ويبرز هذا الجمال مستحضرات تجميل خاصة، مثل الكحل والماسكارا والأي لاينر، التي تعطي المظهر الساحر للعيون وتخطف الأنظار، ويعتبر الكحل من أهم المستحضرات التي تبرز جمال العينين، وتعمل على تحديدها بشكل ساحر وملفت للأنظار، ولكنه قد يسبب بعض المشكلات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، حيث لا يثبت جيداً على العين، وهو ما يفسد شكلها وإطلالة الوجه بالكامل.

حيل بسيطة تمكنكِ من الحصول على كحل ثابت لوقت طويل على عينيكِ، وهي:

1- استخدمي ظلال العيون مع الكحل، ثم ضعي الكحل ببراعة فوق طبقة ظلال العيون، فهذه الطريقة تحافظ على الكحل من أن يسيل وتمنحك عين جذابة وجميلة لأطول فترة ممكنة، حتى مع ارتفاع درجة الحرارة.

2- استخدمي الآيلاينر الجل، ويمكنكِ الاستغناء عن الكحل العادي واستخدام الآيلاينر الجل أو السائل داخل عينيكِ، باستخدام فرشاة رقيقة ورفيعة، وهذه الطريقة تحافظ على ثبات الكحل في العيون، ولن يسيل حتى تزيليه بنفسكِ.

3- اختاري نوع كحل مناسب لعينيكِ، فنوع الكحل يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ عليه من السيلان، لهذا تجنبي شراء الأنواع رخيصة الثمن أو مجهولة المصدر، لأنها لن تعطيكِ النتائج المرضية، وتسبب الالتهابات مع كثرة الاستخدام.

4- استخدمي بودرة الوجه على منطقة محيط العينين، وهذه إحدى الخدع الفعالة التي تساعد على ثبات الكحل وحمايته من الانسياب لأسفل.

5- عرّضي قلم الكحل للحرارة قبل استخدامه، عن طريقِ وضع سن القلم بجانب الولاعة أو السيشوار ثم اتركيه قليلاً، وبعد برهة يمكنكِ وضعه على عينيكِ وستجدينه ثابتاً ولا يسيل بسهولة.

والأهم من ذلك، قبل أن تبحثي عن اختيار أدوات المكياج التي تظهر جمالكِ، احرصي على الحفاظ على جمال بشرتكِ والمنطقة المحيطة بالعينين، وذلك بضرورة تناول الطعام الصحي وشرب كميات كافية من المياه، والنوم عدد ساعات كافية في المساء، ووضع الماسكات الطبيعية التي تجعل مظهر عينيكِ رائقاً وصحياً دائماً.