مركز “جابر الثقافي” يفوز بجائزة أفضل تصميم داخلي في مهرجان دبي

حقق مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي التابع للديوان الأميري إنجازاً جديداً في فوزه بجائزة أفضل تصميم داخلي لهذا العام في مباني القطاع العام بمهرجان التصميم الداخلي التجاري بدبي، الذي انطلقت أعماله 13 سبتمبر الجاري.

وتعد جائزة التصميم الداخلي التجاري منبراً للإشادة بالمشاريع وشركات التصميم الداخلي والمصممين الذين ساهموا في ترك بصمة في صناعة التصاميم الداخلية على مستوى المنطقة، وما يقومون به من أعمال رائدة تظهر أفكاراً أصيلة وإبداعات واسعة وإرادة في الابتعاد عن الأعمال والنماذج المكررة.

ونال تصميم مركز “جابر الثقافي”، الذي أشرف على إنجازه الديوان الأميري، إعجاب حكام المهرجان لتميزه بحداثة غير تقليدية في العمارة العربية وألوانها الجرافيتية واستخدام الأنماط الرمزية والشعرية بطريقة معاصرة وفنية إلى جانب حصوله على إشادة خاصة في استخدامه المتميز للضوء والظل.

ويجسد الهيكل الخارجي للمباني الأربعة، التي يتكون منها المركز، أشكالاً هندسية معقدة مستوحاة من العمارة الإسلامية تبدو كما لو كانت جواهر في منتزه وطني كبير.

ويمتد هذا الإبداع أيضاً إلى التصاميم الداخلية لكل مبنى من هذه المباني الأربعة، اذ يكتشف الزوار أثناء تفقدهم هذه التحفة المعمارية جواهر التصميم الداخلي الموجودة ضمن جواهر التصميم الخارجي.

ويأتي وجود ثريا فريدة ومتجانسة تضيء ردهة المدخل المؤدي إلى المسرح الوطني، وتمتد بين الجدار الخارجي لهذا المسرح ومسرح الدراما، أحد معالم التصاميم الداخلية الرئيسية لهذا المركز.

وتعكس هذه الثريا إبداعاً بصرياً عبر تشبيه الزجاج بالماء، واستخدام مستويات من قطع الزجاج المتساقط لتكوين انطباع بتدفق الماء، جعلها تبدو كما لو كانت شلالاً مائياً داخلياً، يستطيع الزوار السير حوله أو المرور من تحته أو من خلفه عندما يكونوا على مستوى الشرفة.

وجاء استخدام فن الخط العربي جزءاً مميزاً من الديكور الداخلي، حيث يمتد على مساحة 8000 متر مربع عبر ردهات المباني الأربعة التي تم تصميمها لتكون جزءاً من كسوة المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والمكتبات.

واحتضن المجمع منذ افتتاحه في نوفمبر 2016 العديد من الفنون التمثيلية والأعمال الفنية المحلية والعالمية، حيث يعتبر المجمع مركزاً رئيسياً لمسارح بمواصفات عالمية.

يذكر أن فوز مبنى مركز “الشيخ جابر الثقافي” في فئة مباني القطاع العام بمسابقة هذا العام يأتي بعد فوزه بجائزة أفضل عمارة هندسية، وأفضل تصميم داخلي لمبنى قطاع عام في مسابقة العقارات الإفريقية والعربية، إضافة إلى حصوله على جائزة الجدارة “ميريت” في مسابقة “إي أن آر” لأفضل المشاريع العالمية.