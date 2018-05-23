المغربية مريم بنمبارك تحصد جائزة أفضل سيناريو بمهرجان كان

تمكنت المخرجة المغربية “مريم بنمبارك” من حصد جائزة أفضل سيناريو لسنة 2018 في مسابقة “نظرة ما”، بمهرجان “كان” السينمائي في نسخته الـ17.

وحصدت “بن مبارك” الجائزة عن فيلمها الأول صوفيا، متفوقة على 18 فيلما، تم اختيارهم من بين 2000 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة.

“مريم بنمبارك” اختارت إنصاف الرجل في فيلمها عكس معظم الأفلام التي تتبنى قضايا المرأة والظلم الذي تتعرض له، حيث تدور أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تدعى صوفيا التي ستنقلب حياتها رأسا على عقب بعد حملها خارج إطار الزواج، وذهبت المخرجة المغربية نحو التأكيد على أن الرجل يمكن أن يكون هو الضحية عكس المتعارف عليه في هذا النوع من العلاقات غير الشرعية.