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فنانة مصرية مغمورة تفوز بجائزة “أفضل ممثلة” بمهرجان دبي السينمائي

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ديسمبر ١٤ ,٢٠١٧

حصلت الفنانة المصرية منحة البطراوي على جائزة “أفضل ممثلة” بمسابقة المهر الطويل في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

الجائزة حصدتها منحة البطراوي عن دورها في فيلم “زهرة الصبار”. المثير في الأمر أن البطراوي تجسد في هذا الفيلم دور ممثلة مغمورة أيضا وغير معروفة تأتي من الأرياف لتعيش في القاهرة، وهناك تتعرف على جارتها سميحة.

وتتعرض هذه القروية لأحداث ومضايقات لتكتشف مواهبها التمثيلية. الفيلم انتاج مشترك لكل من هالة القوصي وحسام علوان وعبد السلام موسى، والاخراج لهالة القوصي أما التصوير فكان لعبد السلام موسى وموسيقى أحمد الصاوي.

الفيلم بطولة منحة البطراوي ومروان العزب وزكي عبد الوهاب وسلمى سامي.

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