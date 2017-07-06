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صور تلامس مشاعر المسلمين تفوز بجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

بقلم ريما لمع

يوليو ٦ ,٢٠١٧

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الشهر الكريم وخصوصيته لدى المسلمين في شتى بقاع الأرض، كان موضوع المسابقة التي أطلقتها الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على انستقرام لشهر يونيو وتزامناً مع الشهر الفضيل، وفاز فيها المصورة السعودية سميرة أحمد سليس، والمصور اليمني منصور محسن، والمصور كازي مشفق حسين من بنجلاديش، في ظل إصرارٍ متواصل للعدسة الإندونيسية على الحضور في قوائم الفائزين من خلال المصورين عارف أدهاري وأربانيزال.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستقرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يونيو استخدام الوسم HIPAContest_ramadan#.

وفي تصريحه عن الحدث، امتدح الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، الحالة الإبداعية للمصورين الإندونيسيين وكثافة مشاركاتهم في المسابقة وارتفاع القدرة التنافسية لأعمالهم التي جعلتهم حاضرين بقوة في قوائم الفائزين. وأضاف بن ثالث “لشهر رمضان المبارك خصوصية تفتح آفاق الإبداع بصورة واسعة للتعبيرات البصرية المختلفة والساعية لالتقاط لمساتٍ إيمانيةٍ وروحانيةٍ جديدة وتوظيفها فوتوغرافياً بإتقانٍ وحرفية”. وبارك للفائزين الخمسة وحثّ الجميع على مواصلة العمل الجادّ لحصد الفوز في المناسبات المقبلة.

المصورة السعودية سميرة أحمد سليس التقطت صورتها الفائزة في مدرسة لتحفيظ القرآن في الهند، حيث جذبتها المشاعر الروحانية الواضحة لدى هذا الطفل وتعلّقه بالقرآن الكريم.
والمصور اليمني منصور محسن التقط الصورة خلال أدائه لمناسك العمرة، حيث لَفَتَهُ جمال وعظمة الكعبة المشرّفة وهيبتها في قلوب المسلمين، وتزاحم الأيدي المتضرّعة على بابها والتي ترجو رحمة الله وتطلب رضاه.

وقد تمّ الإعلان عن موضوع المسابقة لشهر يوليو وهو “التصوير الـمُقرّب”، حيث بإمكان الجميع المشاركة من خلال الوسم #HIPAContest_macro.

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