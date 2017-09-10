صور إبداعية التقطت من خلف النوافذ تفوز بـ جائزة حمدان بن محمد للتصوير

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة أنستغرام لشهر أغسطس والتي كان موضوعها “نوافذ”.

يبدو أنّ نوافذ الفوز ابتسمت للعدسات الإندونيسية، حيث فاز 3 مصورين من إندونيسيا هم “بهاء الدين رجا باسو” و”آري يوليارسو” و”يوغا أردي نوغروهو” إلى جانب المصور الماليزي “محمد نزري بن سليمان”، بينما تولّى المصور الإماراتي “محمد عبد الرحمن آل علي” تثبيت الحضور الإماراتي للنسخة الثانية على التوالي في قوائم الفائزين.

قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، في تصريح له عن الحدث: مع كل نسخةٍ جديدةٍ من المسابقة نلاحظ ارتقاء المستوى وتدفّق الإبداعات البصرية من كل البلدان. وكان موضوع “نوافذ”شيّقاً من خلال تعامل العدسات معه وشاهدنا أعمالاً تفوق التوقعات كما يبدو واضحاً من الصور الفائزة. نبارك لكل الفائزين ونشكر جميع المشاركين ونرجو لهم الفوز في النسخ القادمة”.

قال المصور الإماراتي محمد عبد الرحمن آل علي، عن صورته الفائزة: “التقطتُ الصورة في إحدى مستشفيات الهند حيث كان أحد أفراد أسرتي يتلقّى العلاج، خلال مروري بجانب حاضنات الأطفال لاحظتُ هذا الطفل وطلبتُ الإذن بتصويره من خلال النافذة الصغيرة لحاضنته. أسعدني الفوز بجائزة مرموقة كجائزة حمدان بن محمد. وشجّعني على المضيّ قُدُماً في مسيرة التصوير إلى أن أصل للمستوى الذي يؤهّلني لتقديم الدعم لغيري من المصورين.”

والتقط المصور الإندونيسي يوغا أردي نوغروهو صورته الفائزة في قاعدة “ويراسابا الجوية” في إندونيسيا حيث تمَّ تحويل الطائرات القديمة إلى ملاعب للأطفال. التقاطه للصورة تزامن مع تحليق طائرة على مقربةٍ من المكان، الأمر الذي دفع الأطفال للتسابق على رؤيتها من خلال النوافذ بدافع الفضول الذي ألهمه فكرة الصورة، ولديه طموح كبير لمواصلة العمل والتألّق في مجال التصوير.