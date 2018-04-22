جاجوار تكمل مائة دي تايب الكلاسيكية بعد أكثر من 60 عاماً من صنع آخر طراز منها

كتبت سيارة السباق جاجوار دي تايب Jaguar D-type اسمها بحروف من نور عندما تألقت في سباقات لي مانز (1955-1957) لتكون خير شاهد على تميز هذه العلامة التجارية الانجليزية منذ أكثر من نصف قرن.

خمس وسبعون سيارة فقط من طراز جاجوار دي تايب خرجت للنور من المائة سيارة التي كان يخطط لصنعها وآخر سيارة من هذا الطراز تم الانتهاء من تصنيعها في عام 1956 وبعد مرور أكثر من 60 عاماً على ذلك عقدت جاجوار النية على أن تقوم بالصنع اليدوي للسيارات الخمس وعشرين المتبقية من المائة في وحدة جاجوار لاند روفر لصناعة السيارات الكلاسيكية في وورفكشاير، المركبات الجديدة سيتم بناؤها طبقاً للمواصفات الأصلية للسيارة القديمة.

تيم هانيج مدير جاجوار لاند روفر كلاسيك قال إن الـ”دي تايب” واحدة من أشد سيارات السباق أيقونية وجمالاً على الإطلاق على مر السنين بسجل قياسي مذهل في أصعب سباقات السيارات في العالم.

وأضاف أن فرصة مواصلة قصة نجاح الـ”دي تايب” بإكمال إنتاجها الذي خُطِّطَ له أحد أهم المشروعات التي تتم مرة في العمر ويفخر خبراء جاجوار لاند روفر كلاسيك العالميون بإنجازه.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعود جاجوار كلاسيك فيها لمشروعات إنتاجية غير مكتملة فقد تم إكمال ست سيارات خفيفة الوزن من الـ”إي تايب” E-Typeفي العام 2015 وتسع سيارات إكس كيه دبل إس XKSS خلال عامين من 2017 إلى 2018.

والجاجوار دي تايب Jaguar D-Type سيارة سباقات رياضية كانت تنتجها شركة جاجوار كارز المحدودة بين عامي 1954 و1957، وعلى الرغم من اشتراكها في نفس نوع المحرك وكثير من المكونات الميكانيكية مع مركبات الـ”سي تايب” C-Type، إلاّ أن هيكلها المُتأثِّر بصناعة الطيران كان مختلفاً بشكل جذري.