الصفحة الرئيسية > جاد نخلة يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

جاد نخلة يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

بقلم

ديسمبر ١٣ ,٢٠١٧

بعد النجاحات الفنية التي سجلها النجم جاد نخلة، وبعد غياب طويل عن جمهوره، يعود اليوم بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل جديد.

أطلق الفنان جاد نخلة أغنيته المُصوّرة الجديدة التي تحمل عنوان “هدّي بحلاكي” من كلمات سعيد سرور وألحان شادي جارور وتوزيع مأمون شمدين.

وقد تمَّ تصوير الأغنية الجديدة في مصر تحت إدارة المُخرجة ردينة حاطوم، وضمن أجواء اتّسمت بالبساطة والرومنسية، مما عكس أجواء الأغنية التي تشبه هوية جاد الفنية التي طالما أحبه الجمهور بها.

وحول العمل الجديد قال نخلة: “مُتحمّس جداً لردود الفعل، وسعيد بالتعاون مع شركة ماسترجيت من خلال هذا العمل الذي يشبهني، ويعكس تماماً الصورة التي أريد مُخاطبة الناس من خلالها”.

يُذكر أنّ جاد نخلة كان قد اشتهر من خلال أعمال جماهيرية نذكر منها: “مُغرم” و”بقى يرضيك” و”شو قصّة قلبي” و”ويلي منّك” وغيرها من الأغنيات التي حصدت نجاحات كبيرة.

صفحة جديدة 1

الأوسمة

اخترنا لك

طوني قطان يحصد نجاحاً جماهيرياً في فلسطين نجوم ومشاهير بالفيديو... طوني قطان يحصد نجاحاً جماهيرياً في فلسطين

أكتوبر ١٥ ,٢٠١٧

مسلسل الاسطورة نجوم ومشاهير 3 أعمال رمضانية استحوذت على اهتمام المشاهد العربي

يوليو ١٠ ,٢٠١٦

محمد رمضان ومكافحة المخدرات نجوم ومشاهير الفنانون يتجهون للأعمال الخيرية

يناير ٢٤ ,٢٠١٦

المطربة شمس نجوم ومشاهير المنتدي العربي للثقافة والسلام يمنح المطربة شمس وسام شخصية العام في الفن

أكتوبر ٢٠ ,٢٠١٦