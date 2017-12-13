جاد نخلة يعود بقوة إلى الساحة الغنائية

بعد النجاحات الفنية التي سجلها النجم جاد نخلة، وبعد غياب طويل عن جمهوره، يعود اليوم بقوة إلى الساحة الفنية، من خلال عمل جديد.

أطلق الفنان جاد نخلة أغنيته المُصوّرة الجديدة التي تحمل عنوان “هدّي بحلاكي” من كلمات سعيد سرور وألحان شادي جارور وتوزيع مأمون شمدين.

وقد تمَّ تصوير الأغنية الجديدة في مصر تحت إدارة المُخرجة ردينة حاطوم، وضمن أجواء اتّسمت بالبساطة والرومنسية، مما عكس أجواء الأغنية التي تشبه هوية جاد الفنية التي طالما أحبه الجمهور بها.

وحول العمل الجديد قال نخلة: “مُتحمّس جداً لردود الفعل، وسعيد بالتعاون مع شركة ماسترجيت من خلال هذا العمل الذي يشبهني، ويعكس تماماً الصورة التي أريد مُخاطبة الناس من خلالها”.

يُذكر أنّ جاد نخلة كان قد اشتهر من خلال أعمال جماهيرية نذكر منها: “مُغرم” و”بقى يرضيك” و”شو قصّة قلبي” و”ويلي منّك” وغيرها من الأغنيات التي حصدت نجاحات كبيرة.