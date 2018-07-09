النجم جاستن بيبر يخطب هايلي بالدوين بطريقة رومانسية في جزر الباهاماس

تقدم مطرب البوب الكندي جاستن بيبر لخطبة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين بطريقة جد رومانسية في منتجع سياحي يتواجد في جزر باهاماس، وقبل ذلك بدقائق قام رجال الأمن التابعين للمغني بطلب إبعاد الهواتف النقالة لموظفي المطعم قبل الحادثة السعيدة التي ستغير في مجرى حياة هذا الثنائي، وانفجر لها فرحا والدا النجم.

أكدت وسائل إعلام أميركية وبريطانية على حد سواء هذا الخبر السعيد، وقالت أن المطرب جاستن بيبر ، تقدم بشكل رسمي وعلني لخطبة الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية هايلي بالدوين. ومن جهتها صحيفة Mirror البريطانية، ذكرت أن بيبر تقدم بطلب يد بالدوين أمام الجميع بطريقة رومانسية في منتجع سياحي يتواجد في جزر باهاماس، وانفجر والد ووالدة النجم من السعادة، حيث احتفل والدا المغني الكندي بطريقتهما الخاصة على مواقع الشبكات الاجتماعية، حيث علق “جيرمي”، والد بيبر على انستغرام قائلا: “متحمس للفصل التالي”، بينما والدته “باتي ماليت” عبرت عن حماسها الشديد في تغريدة نشرتها على موقع تويتر.

يذكر أن النجم الكندي وخطيبته هايلي بالدوين كانا قد تواعدا في السابق، وافترقا ليعودا إلى بعضهما البعض منذ شهر فقط، أي بعد انفصاله عن المطربة سيلينا جوميز. علما أن سيلينا انفصلت عن بيبر بعد عودتهما لبعضهما لأشهر قليلة، أي بعد انفصال دام عدة سنوات بسبب رفض والدتها علاقتها بجاستن، بسبب تصرفاته التي كانت تراها غير مسؤولة.

بينما الزوجة المستقبلية بالدوين، فإنها تنحدر من عائلة فنية، على اعتبار أنها ابنة الممثل والمنتج ستيفن بالدوين، الذي تقمص دور البطولة في العديد من الأفلام الشهيرة، نذكر من بينها “ولد في الرابع من يوليو” و”المشتبه بهم المعتادون”، وإلى جانب “فليستون في فيفا روك فيغاس”.

وعمها الممثل أليك بالدوين الذي لعب دور البطولة في عدة أفلام على غرار “ذا هانت فور ريد أكتوبر”.

والجدير بالإشارة فإنه سرعان ما انتشر خبر الخطوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وانقسم الفانز ما بين سعيد لمطربه المفضل، وما بين مستاء على صديقته السابقة سيلينا جوميز التي ربطته بها علاقة عاطفية كادت أن تتوج بالزواج.