والدته أكدت الخبر.. جاستن بيبر يعود إلى سيلينا جوميز

عادت النجمة والمطربة الأمريكية الشابة سيلينا جوميز إلى صديقها السابق النجم الكندي الشاب جاستن، وأكد هذا الخبر السار لمحبي النجمين، والدة النجم العالمي جاستن في تصريح إعلامي عبرت فيه عن سعادتها الكبيرة، وجاءت هذه العودة وسط مطاردة عدسات الإعلاميين، التي مازالت تلاحق النجمين الأكثر شهرة ونجاحاً في العالم.

تجاوز النجمين سيلينا جوميز البالغة من العمر 25عاماً وصديقها الكندي جاستن الذي يبلغ 23 سنة جميع خلافاتهما الماضية، حيث عادت المياه إلى مجاريها في علاقتهما العاطفية، وظهرا مجدداً مع بعضهما، ولم تتركهما عدسات المصورين التي مازالت تطاردهما في كل مكان يلتقيان فيه، وآخر لقاء جمعهما كان توجههما لأحد الكنائس بمدينة لوس أنجلوس يوم الأحد 10 ديسمبر.

ويفضل هذا الثنائي التزام الصمت، حيث كل طرف يفضل أن يبق عودة العلاقة العاطفية في السر والكتمان، من أجل الابتعاد عن مضايقة الإعلاميين، لكن والدة النجم العالمي جاستين بيبر من فرط فرحتها كشفت عن هذا الخبر السار في تصريح خصت به مجلة “بيبول”، معبرة عن سعادتها الكبيرة، ومتمنية أن تنجح علاقتهما وتستمر مستقبلاً.