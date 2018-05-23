جاسم المولاني عضو فريق كويت ايكو يقدم شرحا وتفصيلا عن رسالة واهداف فريق كويت ايكو

جاسم المولاني عضو فريق كويت ايكو البيئي التطوعي يقدم شرحا وتفصيلا عن رسالة واهداف الفريق وعن الجوائز التي حصدها منذ تأسيسه ……….

ماهي رسالتكم واهدافكم ؟

رؤيتنا هي خلق مجتمع واعي تجاه الثقافة والمسؤولية البيئية .

ورسالتنا هي: عمل مشاريع تطوعية تهدف لرفع مستوى الوعي الثقافي البيئي والمسؤولية البيئية.

اما اهدافنا فهي: • نشر ثقافة الحفاظ على البيئة لغرس سلوكيات إيجابية في المجتمع.

توعية المجتمع بأهمية التخضير و ترشيد الاستهلاك و إعادة التدوير .

التعريف بحقوق الحيوانات و واجبنا نحو حمايتها و الرفق بها.

إعادة تأهيل مرافق الدولة الغير صالحة للاستهلاك أو التالفة بما يتعلق بالجانب البيئي.

‎لماذا اخترتم مجال البيئة والحيوان تحديدا لمشروعكم:‎

‎فريق كويت ايكو يحرص على إقامة أنشطة و فعاليات بيئية متعددة و مختلفة على مدار العام والتي تهدف إلى نشر الوعي البيئي في الكويت، سبب إقامة فعالية اليوم العالمي للحيوان أننا أردنا أن نلقي الضوء على أهمية الرفق بالحيوان فهو مظهر من مظاهر الرحمة والإحسان وإمتثالاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي نهى عن أذية الحيوان وتحميله بما يفوق قدرته وحرّم تعذيبه، وقد لاحظنا توجه العديد من الفرق التطوعية إلى إنقاذ الحيوانات التي تم إيذائها عمداً وأيضاً التي تم رميها في الشارع بعد تربيتها في المنازل من قبل الكثير من الناس مما يعرض هذا الحيوان لخطر الموت جوعاً، وكذلك من أهداف الفعالية حث المجتمع على المحافظة على الحياة الفطرية من أجل توازن بيئي حيث ماهو مشاهد قتل الأحياء الفطرية كالطيور بطريقة عشوائية من بعض هواة الصيد.

ماذا عن الجوائز التي حصدتموها في السنة الاول من بدْ نشاطكم ؟

حصدنا الجائزة الأولى في مسابقة العطاء التابعة لجمعية الاصلاح الاجتماعي وذلك بفئة الفرق التطوعية 4-2017 في فعالية تنظيف شاطئ الخويسات بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة جهات مختلفة مثل البلدية ، شرطة البيئة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة إدارة الطوارئ الطبية، جمعية أصدقاء النخلة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تلفزيون الكويت، شركة سراي للعطور قامت بتوزيع جوائز للمتطوعين، فرق مشاركة مثل عدسة البيئة الكويتية، أنا كويتي، إيكو أب، حلم أخضر و أمير القلوب .

‎حصدنا الجائزة الثانية في مسابقة الملتقى البيئي الأول للفرق التطوعية البيئية الذي نظمته جمعية أصدقاء النخلة بالتساوي مع 3 فرق بيئية أخرى 8-2017 بحملة للتوعية بضرر أكياس البلاستيك الذي أقيم في المركز العلمي بمشاركة العديد من الجهات معنا مثل الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، جمعية أصدقاء النخلة، تلفزيون الكويت، وفرق مختلفة مثل سماري، الايادي الخضراء وفريق Go To Green.