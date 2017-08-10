مشروع فني جديد يجمع عاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لتلحين أغنية جديدة، كان ينوي أن يؤديها بصوته لكنه قرر أن يقدمها إلى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على اعتبار أنها سمعتها وأعجبت بها كثيراً، وعبرت عن رغبتها في تأديتها بصوتها، ولم يتردد عاصي في التنازل عن الأغنية، والقيام شخصياً بتلحينها، كونه معجب بصوت شيرين ومنجذب بإحساسها الجميل.

وافق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، خلال لقائه في لبنان بزميلته في برنامج اكتشاف المواهب الفنية “ذا فويس”، التنازل عن أغنية كتبت له ليؤديها بصوته لكنها سحرت شيرين، وطلبت منه أن يقوم بتلحينها، فرحب بالفكرة واستحسن المشروع المشترك، ولم يخف في نفس الوقت بأنه معجب بالصوت القوي والجميل ل” شيرين وإحساسها الرائع.

وبالموازاة مع ذلك يتأهب النجم اللبناني عاصي الحلاني للسفر إلى الأردن من أجل إحياء حفل فني، يتوقع أن يكون ضخماً بجميع المقاييس، ومبرمج ضمن فعاليات مهرجان “الفحيص”.

ومن جهة أخرى يتأهب الفنان مراد بوريقي المتوج عام 2012 بلقب برنامج ” ذا فويس ” خلال موسمه الأول، للتحضير من أجل المشاركة في حفل غنائي مشترك مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني بدبي، وكان عاصي قد أشرف على تدريب مراد خلال مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب الفنية الشابة.