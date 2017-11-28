جلسة صلح أنهت الخلاف بين أحلام وأصالة

عادت المياه إلى مجاريها في علاقة الفنانة الامارتية أحلام والنجمة السورية أصالة نصري، بعد اعتذار أصالة من الملكة والتقتا في جلسة صلح، أنهت الخلاف وأذابت جليد سوء التفاهم الذي طفى على السطح عقب تهنئة أصالة لنوال الكويتية على إثر اختيارها لتكون بديلة لأحلام في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”.

أعلن عن جلسة الصلح التي جمعت النجمتين الملحن راكان، بعد قيامه بنشر مقطع فيديو عن جلسة صلح، ويبدو أن أحلام قبلت باعتذار أصالة من دون تردد، لأنهما ظهرتا في مقطع الفيديو تغنيان مع بعضهما البعض، علماً أن أحلام أدت أغنية تحمل عنوان “عسل دوعان” للفنان عبد المجيد عبد الله، ورافقها بالعزف على آلة البيانو الملحن راكان، وقاسمتها أصالة أداء أغنية تحمل عنوان “والله أحتاجك أنا”.

وبالفعل أثبتت أصالة حسن نيتها، أي بأنها لم تكن تقصد أي إساءة لأحلام في تصريحها حول اختيار نوال الكويتية بديلة للملكة في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، وكانت ردة فعل أحلام قوية عكست غضبها بعد حذف صداقتها لأصالة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، وسارعت المطربة السورية بالاعتذار الرسمي على حسابها عبر موقع “تويتر”، حيث كتبت متأسفة: “..صديقتي حلومة أنا آسفة على الحزن الذي سببته لك فيما تصرفت.. و أكرر قولي بأني لا أقصد ذلك ولا أخجل من اعتذاري لأنه حق لك علي..”، وردت أحلام على اعتذارها معتزة بصداقتها لها: “..لطالما أحسست أن محبتي الكبيرة لك لم تأتي من فراغ… أصالة..”.