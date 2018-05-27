جليلة الحمدان مؤسسة مبادرة قائد كفو: هذه هي اهدافنا

” قائد كفو” مبادرة شبابية ولدت من رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ” حفظه الله” بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم للقيام بدورهم كاملا في بناء الوطن …… ما هي مبادرة قائد كفو ومن هم القائمون ومن هم المنضمون اليها وما هي رؤيتهم المستقبليه للكويت …… اسئلة كثيرة وردت اجاباتها في التحقيق التالي……

البداية كانت مع مؤسسة المبادرة الاستاذة جليلة الحمدان رئيس مبادرة قائد كفو التي عرفتنا على هذه المبادرة .

يتجه العالم اجمع الى الاعتناء بالشباب والعمل على تنمية قدراتهم وفي دولتنا الكثير من الشباب والشابات الذين لهم صفات قيادة يشهد بها العالم لهم ومبادرة قائد كفو هي مبادرة وطنية تطوعية بايادي شباب الكويت الغالي

ما هي رؤيتكم ؟

رؤيتنا شباب كويتي قادر على القيادة …بكفاءة …ليخدم دولة الكويت والإنسانية جمعاء . ورسالتها تنمية الشباب الكويتي المبادر ليخدم دولته والإنسانية من خلال الأعمال والمبادرات والبرامج التدريبية ليقدم رسالة الى العالم اجمع بأنه قائد كفو

ما هي اهم اهدافكم ؟

المساهمة فى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح 2035

بناء قادة أكفاء من الشباب الكويتي

إعداد قادة الصف الثانى وفق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

ولقد سجل فيها العديد من المستشارين والمدربين والمتطوعين بين مدرب ومتدرب تتراوح اعمارهم المتدربين بين 10-30 سنة من الجنسين

وتدار المبادرة وفق افضل الممارسات الادارية من خلال هيكل اداري يشرف على المبادرة وادارة اعمالها فريق عدد من المستشارين واعضاء هيئة التدريس والمدربين المتميزين والقيادات الشابة

وسيتم الحاق الشباب والشابات في عدة برامج مستقبلية باذن الله تناسب اعمارهم وقدراتهم

لتحقيق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والتي تركز على إستثمار ابداعات الشباب وتعزيز مشاركتهم القيادية

الى اي مدى اثرث مبادرتكم في استقطاب الشباب ليكونوا قادة كويت المستقبل؟

ثروة الكويت في ابنائها معروفه والدولة حفظها الله تعد الشباب هم الركيزة الاساسية لنمو وتطور البلاد , والشباب هم امل الوطن وعلى سواعدهم تبنى الانجازات وتتحقق الطموحات وهم اساس الرؤية 2035 التى تعتمد على سواعد الشباب وكفائتهم

وتاتي هذه المبادرة من ضمن محاور التطوير في التعليم وضمن اطلاق رؤية 2035 كويت جديدة وفي وجود الانتماء الحقيقي لدي الشاب منذ الصغر ولمدي ايماننا فى دور المناهج القيادية في تشكيل فكر الشباب

واعتقد انها ساهمت باستقطاب الشباب من خلال المشاركة مع جمعية منابر القران في حملة لنحقق حلمهم لفئة الصم بالكويت كما تعاونت مع رابطة الادباء الكويتية وعمل امسيات شعرية في حب الكويت كما تمت المشاركة المنصة التفاعلية لمبادرة قائد كفو فى معرض الكتاب42 , واخيرا في حملة مدينة صباح خضراء بالتعاون مع شركة نفط الكويت