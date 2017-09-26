جمال المطربة الأوكرانية “ناتاليا دزينكيف” الفاتن أوقفها في المطار التركي

أحياناً يكون الجمال نعمة وأحياناً أحرى نقمة، لكن في حالة المطربة الأوكرانية الشهيرة ناتاليا دزينكيف، أدخلها جمالها في حالة قصوى من الذهول والاندهاش، حيث تم توقيفها في إحدى المطارات التركية، لأنها كانت تبدو أصغر من عمرها الحقيقي بكثير نظراً لجمالها الفاتن.

في البداية لم تفهم المطربة الأوكرانية الشهيرة ناتاليا دزينكيف شيئاً لدى توقيفها من دون سبب في إحدى المطارات في تركيا، وبعد أن علمت أنهم ارتابوا من عمرها الحقيقي، كونها تبلغ من العمر41 سنة، انفجرت ضاحكة من فرط اندهاشها، على اعتبار أنه لم يتقبل أعوان الأمن في المطار حقيقة سنها المدون في جواز السفر، وارتابوا من أمرها، بحجة أن شكلها وملامحها توحي بأنها أقل بكثير من عمرها الحقيقي.

ولم تفوت ناتاليا دزينكيف الفرصة وقامت بنشر هذا الخبر على حسابها الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: “..عندما علمت السبب الحقيقي وراء إيقافي ضحكت.. لقد أوقفوني لأنهم اشتبهوا بأني أصغر من العمر المذكور في الأوراق الرسمية.. اعتدت على سماع المجاملات.. لكن لم أتوقع يوماً أن يكون جمالي سبباً لتوقيفي..”.