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جمعية أصدقاء النخلة تقيم حفلاً تكريمياً للفرق التطوعية البيئية

بقلم سهام صالح

سبتمبر ٧ ,٢٠١٧

برعاية وحضور الشيخ عبد الله أحمد الحمود الصباح المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة أقامت جمعية أصدقاء النخلة حفل ختام  الملتقى الأول للفرق التطوعية البيئية، وذلك على مسرح الهيئة العامة للبيئة الذي نظمته الجمعية برعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للبيئة، حيث عقدت الجمعية أولى ورشات العمل في مبنى الهيئة العامة للبيئة بحضور 10 فرق،

وبهذه المناسبة  أعلن رئيس جمعية النخلة الدكتور عادل دشتي عن نجاح الفعالية وقال: “إن حضور الملتقى كان تفاعلياً ورائعاً جداً ولم نتوقع هذا الكم الهائل من المشاركين من الفرق والحضور”، وأشار إلى أن الملتقى هدف إلى نقل الخبرات بين المشاركين بعضهم البعض من خلال التواصل وتبادل المعلومات في شأن الأعمال التطوعية.

تضمن الحفل العديد من الفقرات وتم تكريم الفرق التطوعية والجهات التي ساهمت في نجاح الملتقى

 

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