بالصور: جمعية الأورام الدولية تُكرم سميرة سعيد لمكافحتها السرطان

أحيت النجمة المغربية “سميرة سعيد”، الجمعة، حفلا خيريا، احتضنه أحد فنادق القاهرة، وحضرته شخصيات مهمة من عالم السياسة والإعلام، إضافة إلى أهم الأطباء في مصر.

واختارت الديفا باقة من أغانيها المنوعة، استحضرت من خلالها روائع الثمانينات والتسعينات، إضافة إلى بعض أغاني ألبومها الأخير “عايزه عيش”، حيث أدت “قال جاني بعض يومين”، “باشتاق لك ساعات”، “عالبال”، “طيب معاكي”، “هوا هوا”، “يا عم عيش”، “ما حصلش حاجة”، “يا لطيف”…

الحفل يعرف تكريم الديفا من طرف الجمعية الدولية للأورام، نظير دعمها الدائم لمرضى السرطان والمساهمة في التوعية بمخاطره، حيث تبرعت بحفلها مساهمة منها في إنجاح الحملة التوعوية التي تستهدف خفض نسب الإصابة السنوية بالأورام.

وكانت الفنانة المغربية قد طرحت السنة الماضية أغنية “وش الخير” دعما منها لمستشفى أطفال مرضى السرطان 57357، كما كشفت في تصريح صحفي أنها ستواصل دعم مرضى السرطان والمساهمة في حملات التوعية بمخاطر هذا الداء سواء في المغرب أو في مصر.