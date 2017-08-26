جمهور ابتسام تسكت ينتقد غنائها مع أليكس ميكا

حقق فيديو كليب أغنية “بغاني بعيوبي” لخريجة برنامج ستار أكاديمي المغربية “ابتسام تسكت”، أكثر من نصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد من طرحه على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب.

ولم تشكل إطلالة “تسكت” بالفيديو المفاجأة الوحيدة، حيث حمل أكثر من مفاجأة منها مشاركتها الغناء فيه مع الفنان العالمي “أليكس ميكا” ذي الأصول الرومانية، وصاحب الأغنية الشهيرة “داليندا” (Dalinda)، إضافة إلى غنائها مقطعاً باللغة الإسبانية إلى جانب اللهجة المغربية، كما أن الأغنية حملت بعضاً من روح أغنية “أليكس” Hola Chiquitita في أحد مقاطعها.

ورغم أن الأغنية حملت شكلاً جديداً وفكرة مختلفة عما عرفت به “تسكت” منذ ظهورها في برنامج “ستار أكاديمي” وطرحها لأكثر من عمل فني، إلا أنها لم تسلم من انتقادات جمهورها، حيث اعتبر البعض في تعليقاته على صفحتها بموقع التواصل (فيس بوك)، أن ترديدها جملة واحدة فقط في الأغنية لم يكن مناسباً لها، في حين رأى آخرون أن “أليكس ميكا” تفوق عليها بحكم صوته القوي مقابل بساطة صوتها، أما البعض فاعتبر أن الأغنية ليست أبداً ما كانوا ينتظرونه من نجمتهم.

الأغنية من كلمات مدير أعمالها “رحال الوزاني”، وألحان “هاجر ياسر”، وتوزيع “أحمد زايد”، فيما الفيديو كليب كان من إخراج “إدريس العربي”.