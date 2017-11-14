جمهور دبي يشارك فارس كرم الغناء والدبكة

استقبلت دبي نجم الأغنية اللبنانية فارس كرم بمحبة لافتة، فالتقى جمهوره في ليلة مميزة في فندق الانتركونتيننتال بحضور كثيف من مختلف الجنسيات العربية.

قدّم فارس كرم في حفل دبي أجمل أغنياته الخاصة، وغنّى مواويل مميزة وأغنيات لبنانية معروفة يتشوّق الساهرون لسماعها، فأشعل ليالي دبي بأغنياته المحبوبة التي قوبلت بتفاعل كثيف وحلقات الدبكة. فكانت ليلة لبنانية بامتياز، غنّى فيها “بلا حب وبلا بطيخ”، “يقبرني”، “عكازة”، “نسونجي”، “تنورة”، “شارع الحمرا” وغيرها، ولا سيما أغنية “منمنم” التي غنّاها عدّة مرات، وشاركه الحضور الغناء.

فارس كرم أكدَّ محبته الكبيرة للإمارات وشعبها ضارباً معهم موعداً جديداً في القرية العالمية يوم 17 نوفمبر المقبل.

يُذكر أنَّ فارس كرم كان قد انتهى من التدقيق في تفاصيل ألبومه الجديد بعد أن سجّل كافة أغنياته، ليبدأ الآن بوضع خطة عملية لطرحه.