ستحضره شخصياً لحبها لمصر…..المناضلة جميلة بو حيرد ضيفة شرف مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وقع اختيار مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي يترأسه السيناريست محمد عبدالخالق، على المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لتكون ضيفة شرف الدورة الثانية التي ستعقد في الفترة من 20 – 26 فبراير المقبل. فضلاً عن إهداء الدورة إليها لتصبح الدورة الثانية باسم جميلة بوحيرد.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أنه التقى السيدة جميلة بوحيرد في منزلها بالعاصمة الجزائرية، ووجه لها الدعوة لحضور المهرجان ووافقت عليها مشددة على حبها الكبير لمصر وشعبها، وأعربت عن اعتزازها بالدعم الذي قدمته مصر لثورة الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي، كما رحبت بلقاء سيدات أسوان، خاصة أنها لم تزر أسوان من قبل.

وأكدَّ أبوالعلا أن اختيار جميلة بوحيرد يرجع إلى أنها رمز لنضال المرأة العربية من أجل الحرية، فضلاً عن المكانة الكبيرة التي تحتلها في قلوب الشعب المصري والعربي.

وأشار إلى أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعبّر عن شكرها الكبير لموقف المناضلة الجزائرية والرمز العربي الكبير السيدة جميلة بوحيرد، وقبولها الدعوة للقاء سيدات أسوان خلال فترة المهرجان.

يذكر أن السينما المصرية قدمت سنة 1958 فيلماً عن جميلة بوحيرد بطولة الفنانة ماجدة وزهرة العلا وأحمد مظهر وإخراج يوسف شاهين.