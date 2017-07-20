جنات: أعيش قصة حب وسأعلن خبر زواجي قريباً

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قالت النجمة المغربية “جنات” أن بعدها عن بلدها واستقرارها بمصر، لا يمكن أن يفك الارتباط الروحي بالوطن وحبها له، رافضة في نفس الوقت أن تعبر عن موقفها من أي أحداث سياسية يعيشها المغرب مكتفية بالتأكيد على أنها تتابع كل الأخبار وما يهمها هو التطور الذي تعيشه المملكة والاستقرار والتنمية التي تحتاج إلى وقت، وتابعت: “أفتخر أني مغربية، وفخورة ببلدي الذي يستقبل كل الثقافات من إفريقيا وآسيا وأوروبا وهذه ميزتنا.”

“جنات” التي كانت تتحدث على هامش مشاركتها لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان أصوات نسائية الذي احتضنته مدينة تطوان (شمال المغرب)، قالت إن الإشاعات تزعجها، خاصة تلك التي تمس الخصوصيات، واستدركت قائلة: “لكن الفنان أصبحت لديه مناعة وباتت الإشاعة تكذب نفسها، ومع مرور الوقت تنسى لتحل محلها إشاعة أخرى وهكذا، إنها حروب فاشلة لا تشغلني.”

ولم تمانع “جنات” من الحديث عن حياتها الخاصة حين كشفت أنها تعيش قصة حب، وأنها قد تعلن خبر الزواج في أي لحظة، دون الكشف عما إذا كان مغربياً أو مصرياً، لتؤكد: “لا أمانع الزواج من شخص يحمل جنسية مختلفة عن جنسيتي، ما يهمني هو التفاهم والاحترام المتبادل وتقارب الأفكار وأن يكون بعيداً عن مجالي الفني، أنا أعيش قصة حب مع رجل من خارج الوسط الفني، وأنا سعيدة.”

يذكر أن النجمة المغربية أحيت حفلاً ناجحاً حرصت من خلاله على أداء مجموعة من الأغاني المغربية الوطنية، إضافة إلى أغنية من خالدات الأغاني المغربية “بارد وسخون” للراحل “محمد الحياني”، قبل أن تؤدي أغاني من ألبوماتها مثل “حبيبي على نياته”، و”بحبك”…