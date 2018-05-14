جنبي بشرتك مشاكل الصيف بتلك الخطوات البسيطة

الصيف شهر البهجة والمرح والانطلاق ويعد الخروج للشواطئ والسباحة من الأمور الترفيهية الأساسية في شهور الصيف حيث تطفئ المياه شعورنا المستمر بحرارة الصيف.

ويتزامن مع هذا الانطلاق كثير من المشاكل التي تتعرض لها البشرة والتي تزداد مع زيادة تعرضنا لأشعة الشمس، وتعد حروق الشمس من أكثر مشاكل البشرة شيوعا ويعاني منها الكبار والصغار، وغالبا ما يكون السبب عدم استخدام واقي شمس جيد، أو أن درجة الحماية غير ملائمة، أو أنه لم يتم تجديد وضع كريم الحماية بعد مرور ساعتين من الجلوس في الشمس.

ولتجنب حدوث ذلك يجب اختيار نوعية من مستحضرات الحماية من أشعة الشمس بمعامل حماية 50 وتوزيعه بطريقة جيدة، وتركه لمدة 10 دقائق قبل النزول للماء أو قبل الخروج من المنزل، وتجديد وضعه كل ساعتين.

ويمكن استخدام قليل من الزبادي المخلوط بماء الورد لتهدئة تلك الحروق حيث تعمل الزبادي وماء الورد، امتصاص حرارة الجلد، وفي حال كانت الحروق من درجة متقدمة فعليك استشارة الطبيب فورا.

كذلك يعد الطفح الجلدي والجفاف من أبرز مشاكل البشرة التي تظهر بشكل عام في فصل الصيف، حيث أن الجسم يفقد كميات كبيرة من الماء بعدة طرق مختلفة، عن طريق التعرق والتبول، وحين تبدأ البشرة بالجفاف تبدأ مشاكل البشرة بالظهور، فتتهيج وتتشقق وتصبح أكثر عرضة لتراكم الجراثيم ونمو البكتيريا، ولتجنب حدوث تلك المشكلة عليك سيدتي بزيادة شرب كميات كافية من الماء والحرص على الترطيب الداخلي والخارجي الذي يضمن لك تجنب تلك المرحلة من الجفاف، كذلك الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة في الصيف لغناها بالماء وكذلك المعادن والفيتامينات التي تدعم صحة بشرتك وتبقيك في مأمن عن الدخول في مشاكل أعمق قد تحتاج منك الكثير من الوقت والجهد لإصلاحها.