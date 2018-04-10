جوجل يحتفل بالفنان العالمي عمر الشريف

يحتفل اليوم محرك البحث الشهير “جوجل” بعيد ميلاد النجم العالمي الأسمر عمر الشريف.

ولد عمر الشريف بمدينة الاسكندرية المصرية في 10 ابريل عام 1932 باسم ميشيل ديميتري شلهوب في أسرة تدين بالمسيحية الكاثولوكية.

بدأ عمر الشريف نجما لامعا مع المخرج العالمي يوسف شاهين والذي رشحه لدور البطولة أمام فاتن حمامة بفيلم “صراع في الوادي” ولم يفترق الثنائي الا في عام 1957.

أعلن اسلامه وتزوج من سيدة الشاشة العربية وأنجب منها ابنهما طارق.أشترك الثنائي في تقديم عدد كبير من الأعمال الناجحة منها “صراع في الوادي و أيامنا الحلوة وصراع في الميناء وأيضا سيدة القصر ونهر الحب وأخيرا أرض السلام”.

ذاعت شهرة عمر الشريف على المستوى العالمي عندما قابل المخرج العالمي دافيد لين والذي قدمه بالعديد من الأعمال، غير أن شهرته وصلت للذروة مع تجسيده لدور البطولة في فيلم “لورانس العرب” و “رولز رويس الصفراء” و”دكتور جيفاغو” و”الوادي الأخضر” و”بذور تمر هندي” وغيرها من الأعمال والسهرات الناجحة الأخرى.

حصل عمر الشريف على العديد من الجوائز العالمية أهمها جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم “دكتور جيفاغو”.

كما فاز بجائزة الجولدن غلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في فيلم “لورنس العرب” إضافة الى جائزة غولدن غلوب للنجم الصاعد التي تشاركها مع كل من تيرينس ستامب وكير دولا وبيتر أوتول من الجوائز، ففي عام 1962 رُشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد ولكنه لم يفز بها وذلك لدوره في فيلم لورنس العرب، وفي عام 2004 تم منحه “جائزة مشاهير فناني العالم العربي” تقديراً لعطائه السينمائي خلال السنوات الماضية، وحصل في نفس العام على جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “السيد إبراهيم وازهار القرآن” لفرانسوا ديبرون. ك

ما حصل على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله.

في عام 2015 عانى الشريف من مرض الزهايمر والذي أدى الى تدهور صحته حتى لحظة وفاته في 10 يوليو من العام نفسه.