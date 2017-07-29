جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه

منذ ساعات قليلة صرح الممثل الشهير جورج كلوني إنه سيقاضي مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه حديثي الولادة دون إذن رسمي وعن التفاصيل قال كلوني: قام مصورين من مجلة فواسي بالصعود فوق سور منزلنا وتسلقوا شجرتنا والتقطوا صوراً بشكل غير قانوني لرضيعينا داخل منزلنا”.
ثم أضاف في بيان صحفي أن مصوري المجلة “سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون فسلامة أطفالنا تتطلب ذلك”.
وقد أعلن كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين المعنية بحقوق الإنسان، مولد توأميهما وهما طفل وطفلة أطلقا عليهما اسما ألكسندر وإللا في يونيو الماضي، لكنهما لم يدليا بتفاصيل عنهما ولم يقدما صوراً لهما ولا مقابلات عنهما.
وكانت مجلة فواسي قد نشرت يوم الجمعة صوراً لأمل وجورج كلوني بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران في حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلوني قرب بحيرة كومو في إيطاليا، ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.
جديراً بالذكر أن جورج وأمل قد تزوجا في البندقية في 2014 في احتفال كبير لكنهما حاولا الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك خبر آخر في المركز المالي والتجاري في مدينة البندقية آنذاك سوى وصول عدد من النجوم إلى المدينة للاحتفال بزواج النجم السينمائي الأميركي من محامية حقوق الإنسان البريطانية ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين.
حيث تخلى كلوني (53 عاماً) عن حياة العزوبية ليتزوج من علم الدين (36 عاماً) في حفل في المدينة العائمة بإيطاليا. وكلوني من مواليد ولاية كنتاكي الأميركية، وفاز بجائزة الأوسكار مرتين.
وكان من أشهر تفاصيل الحفل عندما استقل كلوني وعروسه جندولاًً في القناة الكبرى فيما انتظرت زوارق ترفع الأعلام الزرقاء التي طبع عليها حرفي “أ” و”ج” عند مطار البندقية، لنقل الشخصيات التي تصل مبكراً وكان من بينهم إيلين باركين، التي شاركت كلوني في أحد أفلامه.
واحتشد السياح وسكان البندقية بعد حلول الظلام على رصيف مجاور لفندق (أمان كانال غراند هوتيل) ذي السبعة نجوم، الذي حجز فيه العروسان لإقامة مراسم الزواج وحفل الاستقبال.