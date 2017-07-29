جورج كلوني سيقاضي مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه

ثم أضاف في بيان صحفي أن مصوري المجلة “سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون فسلامة أطفالنا تتطلب ذلك”.

وقد أعلن كلوني وزوجته المحامية أمل علم الدين المعنية بحقوق الإنسان، مولد توأميهما وهما طفل وطفلة أطلقا عليهما اسما ألكسندر وإللا في يونيو الماضي، لكنهما لم يدليا بتفاصيل عنهما ولم يقدما صوراً لهما ولا مقابلات عنهما.

وكانت مجلة فواسي قد نشرت يوم الجمعة صوراً لأمل وجورج كلوني بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران في حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلوني قرب بحيرة كومو في إيطاليا، ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.

جديراً بالذكر أن جورج وأمل قد تزوجا في البندقية في 2014 في احتفال كبير لكنهما حاولا الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية منذ ذلك الحين، ولم يكن هناك خبر آخر في المركز المالي والتجاري في مدينة البندقية آنذاك سوى وصول عدد من النجوم إلى المدينة للاحتفال بزواج النجم السينمائي الأميركي من محامية حقوق الإنسان البريطانية ذات الأصول اللبنانية، أمل علم الدين.