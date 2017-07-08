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الرحلة الأولى لجورج كلوني وأمل علم الدين مع توأمهما للاستجمام

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ٨ ,٢٠١٧

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عقب مرور شهر واحد على ولادة توأم النجمين جورج كلوني وأمل علم الدين، قررا تنظيم رحلة سياحة نحو ميلان الإيطالية الساحرة، وجاء ذلك بعد قرار جورج باختيار أمريكا للعيش فيها بدل لندن، من أجل توفير الحماية لزوجته وطفليه من أي خطر خارجي قد يلحق بهم.

نشر موقع المشاهير TMZ صوراً حصرية تتعلق بأسرة كلوني، عندما كانت تتأهب للسفر إلى إيطاليا، ويظهر في الصور الملتقطة الممثل جورج كلوني البالغ من العمر 56 عاماً، يدفع عربة أحد الطفلين، في حين تقوم زوجته أمل علم الدين بالعناية بالطفل الثاني.

جورج كلوني يترك لندن وينتقل للعيش في لوس أنجلوس

يذكر أن ميلاد التوأم ألكسندر والطفلة إيلا، كان في إحدى مستشفيات لندن، وبالتحديد يوم 6 يونيو الماضي.

وفرحة النجم جورج كلوني كانت كبيرة ممزوجة بعدم التصديق بأنه سوف يصبح أباً لطفلين مرة واحدة، ولم يخف ذلك خلال قيامه بالترويج للإعلان الدعائي الخاص بفيلم Suburbicon، والذي أشرف على عملية إخراجه في تجربة أولى له في هذا المجال، حيث اعترف قائلاً: “..لا أعرف كيف يمكن أن يهضم المرء فكرة ولادة طفلين مرة واحدة، ولكني متحمس، سيكون الأمر ممتع..”.

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