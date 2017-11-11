“هدفي من التمثيل فقط كان دفع ايجار المنزل” جورج كلوني يعتزل التمثيل

في حواره مع صحيفة “صنداي تايمز” أعلن الممثل العالمي جورج كلوني أنه قرر اعتزال الفن نهائيا.

وذكر كلوني البالغ من العمر 56 عاما أنه كان يمتهن التمثيل لأنه كان يحتاج إلى المال.

” لا تتخيل أن الهدف من التمثيل هو مصاحبة فتاة جميلة، فالتمثيل كان بالنسبة لي وسيلة لكي أدفع الايجار” هكذا برر كلوني عمله في المجال الفني على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وخلال المقابلة أكد كلوني أنه لم يعد بحاجة إلى المال في الوقت الراهن، فقد قام مؤخرا ببيع أحد شركاته بمبلغ مليار دولار إضافة إلى العديد من الاستثمارات الأخرى.

لم يعد الرجل بحاجة إلى المال ومن ثم قرر الاستغناء تماما عن مهنة التمثيل والتي جلبت عليه المزيد من الأموال على مدى سنوات عمره الفنية.

وصرح كلوني أنه ينوي التفرغ للجلوس مع زوجته وابنائه.