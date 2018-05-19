بعد غياب طويل..جورج كلوني يعود في عمل درامي تلفيزيوني تاريخي جديد

يعود النجم العالمى ” جورج كلونى “إلى التلفزيون بعد غياب طويل، من خلال انضمامه للمشاركة في مسلسل تلفزيونى درامى جديد يحمل عنوان 22-Catch، حيث انطلق في تصوير أولى مشاهده مؤخرا في ايطاليا، علما أن المسلسل مقتبس عن رواية أمريكية تاريخية للكاتب الأمريكي جوزيف هيلر، ومن المقرر أن يتابع المشاهد في العالم هذا العمل الدرامي الجديد عبر 6 حلقات فقط، وسيطل النجم العالمي في المسلسل كممثل ومنتج ومخرج في نفس الوقت.

كشفت صحيفة “الديلى ميل” عن عودة النجم العالمي جورج كلوني إلى الدراما التلفزيونية، وانفردت بنشر العديد من الصور من مواقع تصوير المسلسل بإيطاليا، حيث يشارك كلوني في بطولة وإنتاج وإخراج المسلسل، ويأتي بعد آخر ظهور له في مسلسل ER الذي عرض منذ عام 1999 إلى غاية 2009.

وأوضح نفس الموقع خلال تطرقه إلى مجمل التفاصيل، أن هذا المسلسل سوف يتم عرضة على شبكة Hulu ، ويذكر أنه يشارك في البطولة كل من النجم كريستوفر آبوت و كايل تشاندلر و إلى جانب جيران هاول، ومن المقرر أن يتم عرضه عام 2019.

وحول قصة هذا المسلسل التي ينتظرها جمهور النجم كلوني، ستكون أحداثها في جزيرة بيانوسا الواقعة غرب إيطاليا، وتسلط الضوء على حياة النقيب العسكري جون يوساريان ومجموعة من الطيارين، الذين يعملون في القوات الجوية التابعة للجيش الأمريكي، وتقف على جهودهم المضنية بهدف الاستمرار في عطائهم في أداء واجبهم، في إطار سقف عالي من الضمير المهني.