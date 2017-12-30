جورج وسوف يحي حفل ليلة رأس السنة بمصر ودخول الجمهور مجاناً

اختار الفنان السوري جورج وسوف إحياء حفل رأس السنة الميلادية في مصر، وبالتحديد في حفل سوف يحتضنه فندق “ريكسوس سي جيت” الكائن في شرم الشيخ، والخبر المهم في كل هذا أن هذا الحفل لن تباع له أي تذاكر كونه سيكون مجاناً، لكن يشترط على الراغبين في حضوره أن يكونوا نزلاء هذا الفندق خلال ليلة رأس السنة الميلادية.

إذاً لكل عشاق ومحبي سلطان الطرب العربي النجم جورج وسوف يمكنهم حضور حفله المقرر ليلة رأس السنة الميلادية بفندق “ريكسوس سي جيت” الكائن في شرم الشيخ، ولعل أهم ما سيميز هذا الحفل الفني أن جورج وسوف سوف يغني باقات من جديده الفني، علماً أنه كان قد سجل مؤخراً أغنية تحمل عنوان “يا عمر مال”، حيث لحنها له الفنان وليد توفيق ومن كلمات نادين أسعد، وتم تسجيلها باستديو طونى سابا ببيروت، وتسلط هذه الاغنية الضوء على تاريخ جورج وسوف.

يذكر أن آخر حفل فني أحياه النجم جورج وسوف في مصر كان بتاريخ 24 فبراير 2017 وبالتحديد فى أحد فنادق القاهرة، واعتبر كعودة حقيقية له إلى جمهوره المصري بعد غياب دام 15 عاماً.