جورج وسوف يستعد لإحياء حفل استثنائي في باريس

سلطان الطرب جورج وسوف، سيحيي حفلاً اسثنائياً في العاصمة الفرنسية، باريس، داخل القاعة الأسطورية “فولي بيرجير”.

يحضّر جورج وسوف لإحياء حفل فني، بتاريخ 24 و 25 نوفمبر المقبل 2017، في قاعة “فولي بيرجير” Folies Bergeres بباريس. وقد خصص هذا الحدث لإعادة اكتشاف الموسوعة الغنائية الخاصة بسلطان الطرب جورج وسوف.

بعد غياب دام أربعة اعوام متتالية قرر الوسوف، أن يعود إلى المنطقة الفرنسية بطابع مميز وغير اعتيادي ليطل على الجمهور في قاعة لها رمزية معينة، وذلك من خلال حفلين متتاليين.

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