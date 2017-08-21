بسبب شعبيته الكبيرة لدى جمهورها….جورج وسوف يغني بالتونسي لأول مرة

بعد سنوات من اكتساحه المهرجانات التونسية، وللشعبية الكبيرة التي يحظى بها سلطان الطرب “جورج وسوف” في تونس، قرر الأخير دخول تجربة الغناء باللهجة التونسية لأول مرة، بعد أن تعود عليه الجمهور باللهجتين المصرية واللبنانية.

مصادر إعلامية كشفت أن الفنان السوري يستعد لتسجيل أغنية باللهجة التونسية في استديو الموزع اللبناني “طوني سابا”، وأن كاتب الكلمات حاول قدر المستطاع تقديم أغنية بلهجة تونسية بيضاء لتسهيل أدائها من قبل سلطان الطرب وأيضاً لتجد لها مكاناً بين اللهجات العربية، وهي الطريقة التي سلكها “سعد لمجرد” لنشر اللهجة المغربية عبر أغانيه، حيث قدم لهجة مغربية بيضاء فتحت أبواب الشهرة والانتشار له ولزملائه من الشباب المغاربة.

ويبقى “جورج” من الفنانين الذين يحظون بشعبية كبيرة ولديه مكانة خاصة لدى الجمهور التونسي، وغالباً ما تعرف حفلاته بمختلف المهرجانات التونسية حضوراً جماهيرياً كبيراً يفوق التوقعات، وكان أحد المهرجانات في تونس قد ألغى حفله هذه السنة لأسباب مالية.