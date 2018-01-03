جوزة الطيب تطيل شعرك وتمنحه القوة واللمعان

تستخدم جوزة الطيب في العديد من الطبخات، كنوع من البهارات التي تضاف إلى الطعام لإعطائه مذاقاً مميزاً ولاذعاً، وتضاف أحياناً إلى الحلويات بحسب رغبة كلّ سيدة أو إلى الفطائر وغيرها، وتتميز أيضاً بفوائدها الصحيّة، ولا سيّما أنها تعدّ من المواد المنشّطة للجسم والتي تطرد غازات المعدة، وغيرها الكثير، كما أنّ لجوزة الطيب فوائد جمالية عدّة خصوصاً للشعر، وهي:

قدرتها على تنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس، الأمر الذي يساعد بدوره في تنشيط عمليّة نموّ الشعر وتقوية جذوره وتطويله.

تعمل على إعطاء الشعر ملمساً ناعماً وإشراقة لافتة ولمعاناً مميزاً، لتعالج بالتالي مشكلة الشعر التالف ومشاكل التقصف وتساقط الشعر، وجفافه، فتحصلي على أجمل تسريحات الشعر.

تستخدم جوزة الطيب أيضاً كبلسم للشعر، لتسمح لك بتمشيط شعرك بسهولة تامّة، وتسريحه بشكل سريع، وبالتالي فهي تحل مشكلة تجعّد الشعر والتقصف التي تصعب عملية تسريحه.

وللاستفادة من هذه الخصائص عليك:

إحضار ثلاثة أكواب من الحناء، ربع كوب من القرنفل المطحون، كوب من جوزة الطّيب، نصف كوب من الصبّار المطحون، نصف كوب من السدر، ونصف كوب من السابلة محلب أسود. عليك الانتباه من أن تكون المكونات القاسية مطحونة جيّداً، ومنعّمة.

بعدها قومي بخلط المكوّنات معاً من دون ماء، وضعيها في برطمان، ثم خذي الكميّة التي تكفي شعرك، واخلطيها في الماء الساخن، واتركيها لتنقع مدة خمس ساعات، ومن ثمّ اقسمي الشعر إلى قسمين، وضعي الخليط على الشعر ثمّ لفّيه على شكل كعكة حتى تتداخل الخلطة في الشعر ويشربه جيّداً غطيه بكيس نايلون ولا تغسلي شعرك قبل 3 ساعات على الأقلّ.