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جوزف عطية يحتفل مع جمهوره ليلة رأس السنة بنجاح ألبومه

بقلم

ديسمبر ٢٨ ,٢٠١٧

بعد أن أحيى النجم جوزيف عطية حفلة عيد الميلاد في فندق الحبتور في بيروت بحضور أكثر من ألف وخمسمائة شخص وكانت بطاقات الحفل قد نفذت قبل أسبوع من موعد الحفلة، ويتحضّر اليوم لحفل استقبال العام الجديد.

غنّى عطية في حفله الأخير معظم أغاني الألبوم الجديد ومنها: “شو حلوة”، “تغيري”، “ما بستغني”، “إلا أنت” وغيرها، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي كان يردد الأغنيات معه بفرح بالغ.

وكان النجم عطية قد عاد الأسبوع الفائت من سنغافورة حيث قام بتصوير أغنية “تغيري” مع المخرج بهاء خداج، ومن المتوقع أن يصدر الكليب مطلع العام الجديد.

علماً أنّ النجم عطيه سيلتقي محبيه في لبنان ليلة رأس السنة في منتجع “كمبنسكي” في بيروت، و”أورايزون” في جبيل، كي يحتفل معهم بنجاح ألبومه “الأغاني اللي عملتا إلك” والذي يتصدر المرتبة الأولى للأسبوع السادس على التوالي.

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