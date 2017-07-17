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جولة فنية كبيرة لنجوى كرم في عدد من مدن الجزائر

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ١٧ ,٢٠١٧

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من المقرر أن تتواجد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بالجزائر نهاية الأسبوع الجاري، من أجل إحياء أربع حفلات فنية ينتظرها الجمهور الجزائري بترقب وشغف كبيرين، حيث سوف تمتعه بباقة من أغانيها القديمة والجديدة.

وكشفت عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتبت عن تفاصيل وتاريخ حفلاتها بالجزائر، وفي هذا الإطار أكدت أن افتتاح حفلاتها سيكون من العاصمة الجزائر سهرة الجمعة القادمة، ثم تنتقل بعدها إلى مدينة الجسور المعلقة “قسنطينة” في اليوم التالي أي في 22 يوليو الجاري.

ثم تحلق بعد ذلك نحو الغرب الجزائري لتحي حفلاً غنائياً بمدينة وهران وذلك مقرر يوم 24 يوليو، وآخر حفل فني ينتظر الفنانة اللبنانية سيكون من مدينة سطيف في إطار مشاركتها في فعاليات مهرجان “جميلة” الدولي يوم 26 يوليو الجاري.

يذكر أن آخر ألبوم غنائي أطلقته نجوى كرم حمل عنوان “مني إلك”، والذي حقق الملايين من المستمعين عبر “اليوتيوب”، واعتبر بأنه ألبوم غنائي مميز لفت الانتباه ونال الكثير من الإعجاب والتقدير.

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