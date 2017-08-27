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انطلقت هذا الشهر وتنتهي بديسمبر….جولة ليدي غاغا الفنية تجني 100مليون دولار

بقلم فضيلة بودريش

أغسطس ٢٧ ,٢٠١٧

تتوقع النجمة الأمريكية ليدي غاغا ذات الشهرة العالمية الواسعة، أن جولتها الفنية الأخيرة “Joanne”، والتي تنتهي شهر ديسمبر المقبل حيث تجوب من خلالها العديد من المدن الأوروبية والأمريكية، سوف تجني فيها مبلغاً ضخماً لن يقل عن سقف ال100مليون دولار، علماً أن انطلاق حفلها الأول كان من كندا شهر أغسطس الجاري، أدت فيه 22 أغنية من مختلف ألبوماتها الفنية القديمة والجديدة.

بالفعل ستجني المطربة العالمية ليدي غاغا في ظرف خمسة أشهر فقط، نحو 100 مليون دولار، على اعتبار أن جولتها الفنية التي تحي فيها العديد من الحفلات الفنية عبر مدن أوروبية وأخرى أمريكية، انطلقت شهر أغسطس وتنتهي شهر ديسمبر، وبرمجت إحدى الحفلات الهامة التي ستلتقي فيها بجمهورها في باريس، من خلال خشبة مسرح “آكور أوتيل أرينا” يومي 6 و7 أكتوبر أي أنها ستقوم بإحياء حفلين فنيين.

يذكر أن بداية الجولة الفنية للفنانة ليدي غاغا، انطلقت من مدينة فانكوفر الكندية واستقطب ما يناهز 20 ألف متفرج، حيث حرصت النجمة الشابة التي تبلغ من العمر 31عاماً، بنشر العديد من الصور لهذا الحفل الأول، والذي أمتعت فيه الجمهور على مدار ساعتين كاملتين، بما لا يقل عن 22 أغنية من مختلف ألبوماتها الجديدة والقديمة، ولاشك أن مختلف حفلاتها لا تخلوا من الاستعراض الممتع بصحبة العديد من الراقصين المحترفين.

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