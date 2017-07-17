جومانا مراد تنفي خبر اعتزالها الفن

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نفت الفنانة السورية “جومانا مراد”بقوة كل ما روج وتم تناقله عبر العديد من المواقع الإعلامية من أخبار، ذهبت إلى التأكيد أنها قد اعتزلت الفن بشكل نهائي ولن تعود مرة ثانية إلى التمثيل، بل هناك من فسر اختفائها عن الوسط الفني منذ زواجها عام 2013، جاء بتأثير من زوجها الذي دفعها إلى اتخاذ هذا القرار حتى تتفرغ إلى حياتها الأسرية.

فقد خرجت جومانا مراد عن صمتها لترد على الأخبار التي وصفتها بالمغلوطة والتي ليس لها أي أساس من الصحة حول اعتزالها، خاصة بعد انتشارها وتصديقها من قبل العديد من الناس، على اعتبار أنها تستعد من أجل زيارة الجزائر خلال الأسبوع المقبل، لتكون كعضو لجنة تحكيم بمهرجان وهران للفيلم القصير.

ومن المنتظر أيضاً أن تخوض بطولة أحد الأفلام السينمائية الذي تفضل أن تبق تفاصيله في الوقت الحالي طي الكتمان، علماً أن آخر الأعمال الفنية للممثلة كان مسلسل يحمل عنوان “فرعون”ووقفت في بطولته أمام الممثل الراحل خالد صالح، ويذكر أن جومانا تزوجت من المحامي الأردني ربيع بسيسو عام 2013، ومنذ اقترانها تعيش حياة عائلية يسودها الكثير من الاستقرار.

الجدير بالإشارة فإن الفنانة جومانا مراد حاصلة على شهادة ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة دمشق وعلى شهادة في الدراما والتمثيل من مركز «Art Actor Center London». احترفت في البداية العمل كمذيعة في تلفزيون عجمان، وبعد ذلك اقتحمت المجال الفني عن طريق أصدقائها الذين عرفوها بالمخرج نجدت أنزور.