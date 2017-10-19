المطرب جو جوناس يعلن خطبته على الممثلة صوفي تيرنر

كشف المطرب الأمريكي جو جوناس عن خبر سار يتمثل في خطبته للممثلة الأمريكية صوفي تيرنر، الشهيرة بـ”سانسا ستارك ” في مسلسل Game of Thrones، وجاء ذلك على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة يديهما لمشاركة “المعجبين” بخاتم الخطوبة الماسي الثمين ومقاسمتهم هذه الفرحة الكبيرة بعد أن نشر عبارة موافقة حبيبته على العرض، ومن جهتها صوفي لم تتردد في نشر صورة مماثلة وأعلنت قبولها بعرض الخطبة.

سارع المطرب الأمريكي جو جوناس الذي يبلغ من العمر 28عاماً في إعلان خبر سار عبر صفحته على موقع “أنستغرام، ويتعلق الأمر بخطبته للممثلة الأمريكية الحسناء صوفي تيرنر، ولم يتردد في نشر صورة جميلة لخاتم الخطبة الماسي الذي كانت تلبسه تيرنر، وأرفقها بتعليق ليؤكد على قبول صوفي العرض: “..قالت نعم .. وافقت”، من جهتها صوفي تيرنر قامت بنشر صورة مماثلة وعلقت عليها بعبارة “.. قلت نعم..وافقت”.

وأول المهنئين كان شقيق جو جوناس المغني الأمريكي نيك جوناس، لأنه بعد إعلان الخطيبين الخبر قام بنشر صورة مماثلة عبر “تويتر”، وعلق عليها بفرحة كبيرة:”.. مبروك شقيقي وزوجة أخي..أحبكم كثيراً”.

الجدير بالإشارة فإن علاقة الثنائي جو وصوفي نشأت نهاية العام الماضي، وفي حوار أجرته مجلة Marie Claire مع صوفي، كشفت بصراحة عن علاقتها بالمغني الأمريكي، مبدية سعادة كبيرة ولم تخف الصعوبات والعراقيل التي كانت تواجهها في هذه العلاقة، لكن هذا الثنائي تمكن من تجاوزها ويسير نحو الارتباط الرسمي.