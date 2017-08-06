النجمة جيزام كراجا “فتون” عربياً تعلن عن موعد حفل زفافها

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حددت النجمة التركية الشابة جيزام كراجا الشهيرة باسم “فتون” في الوطن العربي، تاريخ حفل زفافها،المقرر يوم 17سبتمبر المقبل، وسيحتضنه أحد الفنادق الفخمة المتواجدة في مدينة بودروم السياحية، حيث سترتبط من خطيبها رجل الأعمال التركي كمال أكمكجي، الذي تربطها به قصة حب كبيرة، ويرجح أن تقوم بتأجيل شهر العسل كونها مرتبطة بالعديد من الأعمال الفنية.

بدأ العد التنازلي لتنظيم حفل زفاف النجمة التركية جيزام كراجا، ويتزامن ذلك مع بداية الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر، وبالمقابل تعكف الممثلة على وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات حفل زواجها، كونها اختارت فستان الزفاف الأبيض، على اعتبار أن خطيبها فاجأ متابعيه عبر تطبيق “سناب شات”، وأقدم على نشر صورة لخطيبته الفنانة التركية جيزام كراجا خلال انهماكها في “بروفة” تجريب فستان زفافها الأبيض، علماً أن هذه الصورة التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن جزء من موديل الفستان الأبيض، الذي بدا بذيل طويل، بالرغم من أنه في العرف التركي لا يسمح للعريس برؤية الفستان الأبيض، قبل حلول موعد حفل الزفاف، حتى لا يكون فألا سيئاً عليهما..ولعل الكشف عن الفستان الأبيض يجعل الجمهور على دراية بما سترتديه فنانتهم المحبوبة ولن يشكل لهم مفاجأة خلال حفل الزفاف، وبالتالي يفتر عنصر الترقب لديهم.

يذكر أن النجمة جيزام كانت قد احتفلت بخطبتها على رجل الأعمال التركي كمال أكمكجي في حفلين، وفضلت أن يكون الأول حفلاً عائلياً في بيتها شهر فبراير الماضي، والحفل الثاني كان ضخما ًأقيم في أفخم الفنادق المطلة على مضيق البوسفور في شهر مايو الماضي.