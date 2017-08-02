جينفر أنيستون تطرح عطراً جديداً وتحترف تصميم الأزياء

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تحترف النجمة الأمريكية العالمية الشهيرة جينفر أنيستون إلى جانب التمثيل تصميم الأزياء، وبعد طرحها لعطرها الجديد الذي يحمل اسم LUXE من المقرر أن تطلقهما معاً أي بالتزامن مع الكشف عن خط الأزياء، وسيروج للعطر ضمن شركتها الخاصة “أنستون فاشن، وبالموازاة مع ذلك تحضر للمشاركة في مسلسل تلفزيوني ذا طابع كوميدي لا يخلو من السخرية.

جميع عشاق النجمة العالمية الحسناء جينفر أنيستون سيكونون على موعد مع جديدها، لكن ليس في فن التمثيل وإنما مع عالم الموضة والتجميل، حيث تمكنت من طرح عطر LUXE والذي سيروج له كذلك مع عرض للأزياء، وشاركت جينفر في تصميمه تحت مظلة شركتها أنستون فاشن.

وكانت النجمة العالمية قد تعاقدت مؤخراً من أجل المشاركة في مسلسل جديد إلى جانب النجمة ريس ويذرسبون، ولن يخلو هذا العمل الفني من الكوميديا والسخرية من برامج التوك شو الصباحية، وسيتابع جمهور الفنانة دوراً مميزاً لا يخلو من تسليط الضوء على المشاهد المضحكة كون الممثلة لديها حس فكاهي.

تنحدر الفنانة الحسناء التي يتفق أنها تتمتع بجمال ساحر من أصول يونانية وعائلة فنية، كون جدها ممثل ووالدها مطرب أوبرالي بينما والدتها عارضة أزياء.

اشتهرت جينيفر بفضل دور ريتشيل جرين الذي قدمته في مسلسل “الأصدقاء”، حيث تقمصت فيه شخصية الفتاة الثرية المدللة التي قررت ترك هذا الثراء وراء ظهرها، والعمل نادلة في مقهى بسيط، تخرجت من مدرسة نيويورك للتمثيل، وأولى خطواتها المهنية كانت من خلال المشاركة في الإعلانات التجارية والمسرحيات وبالتحديد في المسرح الشهير برودواي.