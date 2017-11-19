جينيفر لوبيز تتألق في حفل معرض دبي للطيران

قدمت النجمة العالمية “جينيفر لوبيز” حفلاً غنائياً مميزاً أمام أكثر من 3500 من الشخصيات الهامة والجمهور، وذلك خلال “حفل معرض دبي للطيران” الذي استضافته مطارات دبي وطيران الإمارات والسوق الحرة بمطار دبي الدولي، مساء الأربعاء الماضي في فندق “أتلانتس النخلة”.

وبدأت “جينيفر لوبيز” التي تشتهر بعروضها العالمية وسحرها اللاتيني وقائمة طويلة من الأغاني الشهيرة الحفل بأغنية “غيت رايت”، ثم قدمت أغنيتها الجديدة لأول مرة باسم “آمور آمور آمور”

وتنضم “جينيفر لوبيز” بهذا العرض إلى القائمة البارزة من النجوم الذين أحيوا سابقاً حفل معرض دبي للطيران الذي يقام كل عامين، من بينهم “السير توم جونز” و”ديانا روس” و”ستيفي واندر” و”كاتي بيري”.