جيني إسبر تسعى للزواج من ابن الحلاق ووالدها يقف في طريقها!

في دور يبدو جديداً في المسار الفني للممثلة السورية جيني إسبر ستخوض فيه شخصية الفتاة الأرستقراطية الحسناء والفاتنة، ابنة الباشا التي تعشق ابن الحلاق وترغب في الارتباط به، وبالتالي تجد نفسها أمام حب ممنوع وزواج مستحيل وحبيب خلف أسوار الزنزانة.. بفعل رفض والدها الباشا بشدة ومكر.

من المنتظر أن تطل النجمة السورية جيني إسبر على جمهورها العربي في دراما عام 2018، من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان “حريم الشاويش”، الذي تؤدي فيه دور فتاة اسمها “كوثر”، تكون ابنة باشا وتنحدر من عائلة أرستقراطية، تعيش وحيدة مع والدها بعد وفاة والدتها، تتطور الأحداث وتجد الشابة نفسها أمام سلطة والدها، الذي يرفض حبها لابن الحلاق وبالتالي يقف ضد زواجها منه، فيلجأ إلى سجن الرجل، حتى يمنع اقترابه منها.

وكوثر الفتاة صاحبة المركز الاجتماعي المرموق، على قدر كبير من الحسن والجمال الذي يتحدث عنه كل من يراها أو يلتقي بها، حيث تقوم بالخطبة لوالدها وتزوجه، وفي هذا العمل الفني ستركب جيني الخيل، لأن دورها في عدة مشاهد يتطلب منها ذلك، وسيكون سهلاً عليها امتطاء الحصان، لأنها اعتادت على ممارسة هذه الرياضة الأقرب إلى قلبها.

الجدير بالإشارة فإن مسلسل “حريم الشاويش” كتب قصته هاني زينة، ومن المقرر أن يخرجه أسعد عيد، وهو من إنتاج شركة قبنض السورية.

ومن المسلسلات التي شاركت فيها جيني اسبر، نذكر كل من مسلسل “خاتون2” و”هواجس عابرة”، وما إلى غير ذلك من أعمال فنية جعلتها تتألق كثيراً.