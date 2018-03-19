حاتم إدار يهرب من سخط الجمهور عليه

لا زال كليب أغنية “بنات الدنيا” الذي طرحه، خريج برنامج المسابقات “سوبر ستار” الفنان المغربي “حاتم إدار”، يحتل المركز الثاني ضمن الفيديوهات الأكثر مشاهدة على موقع اليوتيوب، حيث اقترب من تحقيق 5 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام من طرح الأغنية “المثيرة للجدل.”

واختار “إدار” الهروب من سخط الجمهور وغضبه بسبب ما حملته أغنيته من إيحاءات جنسية سواء على مستوى الكلمات أو على مستوى الفيديو كليب، حيث اختار الاعتماد على وجوه “فيسبوكية” أولهم الشهير باسم “نيبة” والمعروف باستعماله لألفاظ نابية وخادشة للحياء، إلى جانب الشاب “أدام لحلو” الذي يدعي المثلية ويتشبه بالنساء ويضع المكياج ويرقص بملابس نسائية مفتخراً بمثليته.

وأمام الانتقادات القوية التي وجهت للمغني المغربي، اختار “إدار” حجب كل التعليقات التي دونت على أغنيته عبر قناته الخاصة على موقع اليوتيوب، كما حذف خاصية “لايك” وديس لايك”، بعد أن بلغ عدد الضغط على عدم الإعجاب أكثر من 60 ألف، مقابل 10 آلاف ممن عبروا عن إعجابهم بأغنيته التي أفقدته الكثير من الاحترام الذي كان يحمله له الجمهور المغربي، الذي شن حملات لمنعه من الظهور عبر برامج التلفزيون أو من خلال المهرجانات التي تمولها الدولة.