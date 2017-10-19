حاتم العراقي “يطق اصبع” في بيروت!

أبدى “عندليب الأغنية العراقية” الفنان حاتم العراقي سعادة كبيرة بتعاونه الأول مع الموسيقار الدكتور “طلال”، ووصفه “بالتعاون المثمر” نظراً لما تحويه الأغنية التي حملت عنوان “يطّق اصبع” من جوانب تلحينية مختلفة ومتميزة في نفس الوقت، معتبراً أنه سيكون لها الأثر الواضح بين الجمهور، والمناسب جداً خصوصاً مع كلمات الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، التي قام بتوزيعها موسيقياً الموسيقار حسام كامل.

فبعد أن انتهى من تصوير أغنية “يطّق اصبع” التي أشرف على تنفيذها وجميع مراحل عمل الأغنية خالد أبو منذر، في بيروت مع المخرج العراقي علاء الأنصاري، أكدَّ حاتم العراقي أنّ الأغنية ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة لطرحها مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية إلى جانب الإذاعات العربية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومنها “اليوتيوب” من خلال صفحة الموسيقار “طلال” وصفحة روتانا، بعد الانتهاء من عملية المونتاج والألوان.

يبدو أنّ “عندليب الأغنية العراقية” متحمس جداً لطرح العمل أمام الجمهور، والذي تطلّب تجهيز وتنفيذ تصويره أيام عدّة، قبل أن يحضر إلى العاصمة اللبنانية ويصوّر مشاهده فيها.

لقد جاء العمل ضخماً من جميع جوانبه، وقد تمَّ تصويره ضمن أحدث التقنيات الخاصة بالتصوير والإخراج.