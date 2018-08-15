حارب فقدان الذاكرة وغذي عقلك

يعد مرض فقدان الذاكرة او الزهايمر مرض الجميع اليوم فهو لا يقتصر فقط على كبار السن. بدليل ما يصل إلى 5 في المئة من جميع حالات مرض الزهايمر هي بداية مبكرة – يمكن أن تحدث في أي عمر لذا نقدم اليك أهم ثلاث نصائح لما يمكنك القيام به بدءًا من اليوم لتحسين الذاكرة وتغذية العقل السليم لسنوات عديدة قادمة:

اولا :

التركيز على طعامك: يجب ملء ما لا يقل عن 75 في المائة من طبقك ، بالحجم ، بالأطعمة النباتية الملونة.

هذه الأطعمة الممتازة الملونة تأتي محملة بمركبات معززة للمخ ، مثل المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التي يمكنها محاربة ضرر الجذور الحرة.

استمتع بمجموعة من الخيارات الغنية بالألوان مثل التوت الأزرق والفجل والطماطم ، وتأكد من تناول كمية كبيرة من الخضروات المورقة الداكنة مثل اللفت والسندويش السويسري والسبانخ والجرجير. أيضا ، تناول الكثير من الدهون. وتشكل الدهون جزءًا كبيرًا من الدماغ – 60٪ – وهذا هو السبب في أن الحمية قليلة الدسم يمكن أن تسبب الإجهاد ، وضباب الدماغ ، وتقلبات المزاج ، وغير ذلك من الأعراض المزعجة. التركيز على الحصول على الدهون الصحية الكافية من مصادر غذائية حقيقية مثل الأسماك ، واللحوم التي تغذيها الأعشاب والأفوكادو وزيت الزيتون وجوز الهند وجوز الهند والبذور.

من المهم أيضًا تحسين البروتين. نحن بحاجة إلى حوالي 30 غراما من البروتين لكل وجبة لبناء العضلات. عندما تفقد عضلاتك ، فإنك تتقدم في السن بشكل أسرع ويتلقى دماغك نجاحًا كبيرًا! تناول بعض البروتينات في كل وجبة.

تجنب السكر ، وشراب الذرة عالي الفركتوز ، والدهون المتحولة ، والمضافات الغذائية ، والمواد الحافظة ، وكلها تسميم عقلك وتعطيل الكيمياء الحيوية الخاصة بك .

يعتبر مرض الزهايمر الآن ” النوع الثالث من داء السكري ” ، حيث يمكننا أن نرى هذا النوع من روابط التنكس العصبي لمقاومة الأنسولين. سبب رئيسي آخر لتناول الأطعمة الكاملة منخفضة السكر في الدم.

ثانيا: تحرك ومارس الرياضة:

ولكن هذا لا يعني أن عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ؛ يمكنك أن تفعل ما تجد المتعة أو الاسترخاء أو الإثارة ، طالما أنك تحرك جسمك كله. أحب أن أكون مع أصدقائي للعب التنس. إنه شيء أتطلع إليه وأخصص وقتًا له ، حيث إنني أفكر في ذلك. الحركة ضرورية لصحة الدماغ. يحسن تدفق الدم والأيض ، ويزيد من حساسية الأنسولين ، ويتحدى تفاعلنا ، ويمكن في الواقع تحسين بنية الدماغ ووظيفته ، حتى في السكان المسنين. المشي لمسافات طويلة ، واليوغا ، وتسلق الصخور ، والسباحة ، مهما كانت ، افعل ذلك بانتظام. النقاط الإضافية للحصول على نشاط مع الأصدقاء ، لأن الاتصال مع الآخرين هو وسيلة قوية أخرى لدعم الإدراك الخاص بك ؛ وقد ارتبطت العزلة الاجتماعية بمجموعة من الآثار الصحية الضارة بما في ذلك التدهور المعرفي.

الإجهاد ضار للغاية للجسم بأكثر من طريقة ، بما في ذلك قدرته على إيذاء عقلك. تؤدي هرمونات الإجهاد إلى إتلاف الحصين – مركز الذاكرة في الدماغ – مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والخرف. وقد وجدت الدراسات حتى أن الإجهاد المتصور هو عامل خطر مستقل للمراحل ما قبل السريرية لمرض الزهايمر ، مما يؤدي إلى ضعف إدراكي معتدل يمكن أن يستمر في التفاقم مع التعرض المزمن.

ثالثا:الاسترخاء والراحة وكذلك النوم لا يقل أهمية عن السابق:

هذا هو الوقت الذي نسمح فيه لأدمغتنا بالراحة وإزالة السموم ، ونعلم أن الحرمان من النوم يؤثر سلبًا على الاتصال بين الخلايا العصبية في قرن آمون أيضًا. لكن الخبر السار هو أن هناك الكثير مما يمكنك فعله لوقف هذه التأثيرات على الدماغ. أنشئ مساحة لوقت التعطل ، وخفّض جميع الأنشطة التجارية التي أصبحت يومًا بعد يوم عاديًا.

الذهاب في نزهة خارج ، التأمل ، أو شرب بعض الشاي وقراءة كتاب جيد. قم بممارسة نظافة جيدة للنوم – خذ ساعة قبل النوم لتعتيم الأضواء وقم بشيء مهدئ (يفضل الابتعاد عن الشاشات) ، ثم امنح نفسك من سبع إلى ثماني ساعات للحصول على بعض الغلق الصلب. يساعدك أي شيء على الراحة والاسترخاء وبالتالي بقاء عقلك بصحة جيدة على المدى الطويل.

واخيرا إن فقدان الذاكرة هو جزء يمكن تجنبه من الشيخوخة. هناك في الواقع العديد من التدخلات البسيطة والطبيعية التي يمكنك اتخاذها الآن للاحتفاظ بذهن حاد ، بغض النظر عن عمرك فابدأ على الفور.