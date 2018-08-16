حافظ على قلبك وتوقف عن التدخين

مرض القلب هو مصطلح يغطي أي اضطراب في القلب. على عكس أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي تصف المشاكل مع الأوعية الدموية والدورة الدموية وكذلك القلب ، يشير مرض القلب فقط الى الاضطرابات والتشوهات في القلب نفسه.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) ، مرض القلب هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

فواحدة من كل أربع حالات وفاة في الولايات المتحدة تحدث نتيجة لأمراض القلب. وهناك خطان رئيسيان لعلاج أمراض القلب. في البداية ، يمكن للشخص محاولة علاج حالة القلب باستخدام الأدوية. إذا لم يكن لها التأثير المطلوب ، تتوفر خيارات جراحية للمساعدة في تصحيح المشكلة.

وتعتبر بعض أنواع أمراض القلب ، مثل تلك الموجودة منذ الولادة ، لا يمكن منعها. ومع ذلك يمكن منع أنواع أخرى من خلال اتخاذ التدابير التالية:

• تناول غذاء متوازن. التزم بالأطعمة الغنية بالدهون والألياف العالية وتأكد من استهلاك خمسة أجزاء من الفواكه والخضروات الطازجة كل يوم. زيادة كمية من الحبوب الكاملة وتقليل كمية الملح والسكر في النظام الغذائي. تأكد من أن الدهون في النظام الغذائي غير مشبعة في الغالب.

• مارس الرياضة المفضلة وتمرن بانتظام. هذا سيقوي القلب والدورة الدموية ، ويقلل الكولسترول ، ويحافظ على ضغط الدم .

• الحفاظ على وزن الجسم الصحي لطولك.

• إذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين. التدخين هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي تدخين سيجارة واحدة يومياً إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقاً لدراسة جديدة في BMJ . يشير البحث إلى أن التخلص من السجائر تمامًا هو السبيل الوحيد للحد من هذه المخاطر ، بدلاً من مجرد تقليل عدد السجائر.

• قلل من تناول الكحول.

• مراعاة ظروف التحكم التي تؤثر على صحة القلب كمضاعفات ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

وبشكل عام يمكن القول بأنه في حين أن هذه الخطوات لا تقضي على خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كامل ، إلا أنها يمكن أن تساعد في تحسين الصحة العامة وتقلل إلى حد كبير من فرص حدوث مضاعفات في القلب.