حذاري من إعادة تسخين الدجاج والأرز والبطاطس

شارك

هناك العديد من الأمور التي تجهلينها عن طريقة التعامل مع الطعام، ومن بينها وجود بعض الأطعمة لا يمكن إعادة تسخينها، كونها تشكل بعد ذلك خطراً على الصحة، وقد تتسبب لنا في التسمم الغذائي..إذاً عليك تجنب إعادة تسخين الأطعمة التالية، خاصة في الميكروويف.

*يتضمن الدجاج كمية عالية من مادة البروتين تفوق تلك التي يحتوي عليها اللحم الأحمر، وعند إعادة تسخينه يتكسر هذا البروتين وقد يسبب لك ذلك في المغص، علماً أن الدجاج بشكل خاص والطيور على بوجه عام تحتوي على كميات محدودة من السالمونيلا، لأنه عند تسخين تلك المأكولات في الميكروويف، لا يتسنى تسخين أجزاء الطعام بشكل متساوي، حيث لا تصل الحرارة إلى أجزاء أخرى.

*من المتفق عليه أن إعادة تسخين الأرز تجعله غير صالح للأكل، فعند ترك الأزر في درجة حرارة الغرفة العادية، تتكاثر عليه الجراثيم ، ما يجعله غير صحي ويسبب الغثيان والإسهال.

*لاشك أن ترك البطاطس في درجة حرارة الغرفة يعرضها إلى غزو البكتيريا، التي تتسبب في التسمم الغذائي، ويحذر كذلك وضعها في ورق الفويل، ولأن إعادة تسخين البطاطس لا يقتل هذه البكتريا التي تنمو فيها، وينصح بحفظ البطاطس في الثلاجة وعدم إعادة تسخينها.

*الفطر كذلك يحتوي على البروتين وبالتالي يتعرض إلى التكسر بفعل التسخين، ويجب تخزينه بطريقة صحيحة داخل الثلاجة، حتى لا يتسبب بالمغص، وينصح بتخزين الفطر في الثلاجة لمدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة، وعندها لن يصبح إعادة تسخينه مشكلة.