حزام من المكونات الطبيعية يخلصك من دهون البطن

قد تعانين عندما تقررين ارتداء الملابس وتشعرين بعدم الراحة من مظهر بطنك حيث تجمع الدهون، وبالتالي ينعكس هذا الشعور سلباً على ثقتك بنفسك ومعنوياتك.

فإذا كنت قد حاولت التخلص من هذه الدهون عن طريق اتباعك حميات غذائية قاسية وقاهرة وممارسة التمارين الرياضية الصعبة، فيمكنك الآن لخسارة الوزن الزائد اتباع الطريقة التالية خلال فترة الليل والنوم من دون أي مجهود إضافي، حيث يكفيك أن تحاولي تطبيق حيلة “الأحزمة” التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل القرفة أو الملفوف.

يتوجب عليك، مزج ملعقتين طعام من الملح الخشن مع 4 إلى 5 ملاعق وسط من القرفة وملعقتين طعام من زيت الزيتون وكوب ونصف من الماء المغلي.

انقعي ضمادة طبية بهذا المزيج و بطول يناسب محيط خصرك لمدة من 5 إلى 10 دقائق وقومي بلفّ الضمادة حول بطنك وخصرك.

غلفي الضمادة بعد ذلك بالنايلون المخصّص لحفظ الأطعمة.

احرصي على تطبيق هذه الوصفة قبل الخلود إلى النوم واتركي الحزام لمدّة ليلة كاملة على أن تنزعيه في الصباح ثم ضعي مكانه كريماً مرطباً.