بعد 6 سنوات من وفاته… حسن الأسمر يحضر حفل زفاف ابنته

مثل كل البنات كانت تحلم بوجود أبيها ليلة زفافها، كانت تتخيل امساكها بيده كي يسلمها إلى زوجها ولكن التفتت نعمة فلم تجد أبيها الفنان حسن الأسمر الذي توفي منذ 6 سنوات تقريبا.

قامت نعمة بنشر بوست على صفحة الفيسبوك الخاصة بها مخاطبة البنات المتواجدون على الصفحة.

حيث طلبت من البنات اللاتي لديهن خبرة في برامج الفوتوشوب طلبا غريبا.

قامت نعمة بنشر صور لها وهي مرتدية الفستان الأبيض وطلبت من البنات إضافة صورة أبيها الراحل حسن الأسمر، ليبدو الأمر وكأنه متواجدا معها وممسكا بذراعها في ليلة زفافها.

وبالفعل استجاب للطلب عدد كبير من البنات وقاموا بعمل تعديلات رائعة على الصور والتي خرجت شبه حقيقية.

وقامت العروس بعد ذلك بتوزيع الصور في مكان الحفل لتفاجئ بها المدعوين.

ولم تنس العروس تقديم الشكر للبنات على صفحتها الرسمية في اليوم التالي.

هكذا تنمت حضور والدها وهكذا تحقق جزء بسيط من الحلم.